SALTATIO MORTIS :: „Spielmannsschwur (United)“

Zum 25-jährigen Bandjubiläum von SALTATIO MORTIS erscheint mit „Spielmannsschwur (United)“ eine einmalige Neuauflage ihres Kultsongs: eine epische Hymne auf Freundschaft, Freiheit und die unerschütterliche Macht der Musik – gemeinsam interpretiert mit den wichtigsten Freunden und Weggefährten der Band aus der deutschen Folk-, Rock- und Metal-Szene. https://www.saltatio-mortis.com

Mit dabei sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Beyond the Black – Corvus Corax – Fiddler’s Green – Hämatom – Lord of the Lost – Mr. Hurley & Die Pulveraffen – Schandmaul – Subway to Sally – Tabernis – Tanzwut – Versengold

Jede Band steuert ihren individuellen Touch zum Spielmannsschwur bei und verleiht dem Song damit eine ganz neue, energiegeladene Vielfalt. Das Ergebnis: eine leidenschaftliche Neuinterpretation, welche die Szene vereint und den Zusammenhalt unter Musikern und Fans feiert.

„Spielmannsschwur (United)“ erscheint im Rahmen des 25-Jahre Best-Of-Albums „WELTENWANDERER – Von Träumen & Krawall“, das Saltatio Mortis am 25.07.25 gemeinsam mit Universal Music veröffentlichen. Die Tracklist dieser Compilation – eine Reise durch 25 Jahre Bandgeschichte – wurde in einem besonderen Online-Voting direkt von den Fans bestimmt.