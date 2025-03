SALTATIO MORTIS :: Orchesterversion von „Wo sind die Clowns?“

Zum Auftakt ihres 25. Bandjubiläums präsentieren SALTATIO MORTIS eine orchestrale Neuinterpretation ihres Hits „Wo sind die Clowns?“ in Zusammenarbeit mit dem Prager Sinfonieorchester. Die Single markiert den ersten Vorboten des großen 25 Jahre Best-Of-Albums „Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall“, das SALTATIO MORTIS in Zusammenarbeit mit Universal Music in diesem Jahr veröffentlichen werden und ab sofort vorbestellbar ist.

„Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall“ vorbestellen: https://www.saltatio-mortis-shop.com/

Ein Album, das nicht nur zweieinhalb Jahrzehnte voller musikalischer Highlights zelebriert, sondern dessen Tracklist von den treuesten Wegbegleitern der Band – den Fans – zusammengestellt wurde. In einem besonderen Online-Voting entschieden die Anhänger von Saltatio Mortis selbst, welche Songs auf dieser einzigartigen Compilation verewigt werden.