SACRIVERSUM :: 1. neue Single mit Lyric-Video

Die Old-School-Death-Metaller SACRIVERSUM wurden 1992 in Lódz (Polen) gegründet und veröffentlichen heute ihre erste neue Single „Let Us Ride The World“. Ihr bevorstehendes neues Album „Before The Birth Of Light“ wird am 8. Mai 2026 über FIREFLASH RECORDS auf CD und limitierter LP sowie digital veröffentlicht werden.

Listen: https://save-it.cc/fireflash/let-us-ride-the-world

Bestellt euch „Before The Birth Of Light“ auf CD, limitiertem Vinyl (300 Einheiten) oder digital, vor.

Vorbestellung: https://save-it.cc/fireflash/before-the-birth-of-light

Bandcamp: https://ff-sacriversum.bandcamp.com/album/before-the-birth-of-light