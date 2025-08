RUNEMAGICK :: Albumankündigung mit neuer Single „Old Bones“

Die seit 1990 aktiven Death/Doom Metaller RUNEMAGICK kehren mit ihrem brandneuen Studioalbum „Cycle of the Dying Sun (Dawn of Ashen Realms)“ zurück, das am 31. Oktober über Hammerheart Records erscheinen wird. Das erste Stück „Old Bones“ kann jetzt über das Label gestreamt werden, zudem gibt es ein Lyric-Video.

Preorder: https://runemagick.lnk.to/cycleofthedyingsun

Runemagick kommentieren den Track: „‚Old Bones‘ ist der erste Einblick in ‚Cycle of the Dying Sun (Dawn of Ashen Realms)‘, ein Song, der den Pfad der Namenlosen beschreitet, wo Echos der Vergangenheit unter Schichten von Asche und Zeit verweilen. Als zweiter Track des Albums dringt er tief in die Essenz dessen ein, was vor uns liegt: eine Reise durch verblassende Glut und verschleierte Gefilde. Keine Schritte kehren zurück, keine Echos rufen / Durch schattigen Nebel, durch endlosen Fall. Der Zyklus hat begonnen, und die Knochen sprechen noch immer“.