ROTTING CHRIST :: „Der Perfekte Traum“ Vinyl Reissue

ROTTING CHRIST werden ihre EP „Der Perfekte Traum“ über Season of Mist neu auflegen. Ursprünglich im November 1998 bei Century Media Records erschienen, umfasst die sieben Titel umfassende Veröffentlichung etwa 35 Minuten und fängt die Band an einem entscheidenden kreativen Scheideweg zwischen der melodischen Dunkelheit von „A Dead Poem“ (1997) und der atmosphärischen Tiefe von „Sleep of the Angels“ (1999) ein.

Die EP vereint zwei Studioaufnahmen mit fünf Live-Titeln aus der „Triarchy of the Lost Lovers“-Ära. Der eindringliche Titelsong, der vollständig auf Deutsch vorgetragen wird, verwebt gotische Klangtexturen mit industriellen Untertönen zu einer der ungewöhnlichsten und hypnotischsten Kompositionen der Band – ein Song, der seit über zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil ihrer Live-Sets ist.

Die Veröffentlichung erscheint nun als Neuauflage auf Vinyl im Gatefold-Format und ist als 12-Zoll-Gatefold-Vinyl in klassischem Schwarz sowie als exklusive Variante in gold-, orange- und schwarzmarmorierter Farbe erhältlich.

Pre-order: https://redirect.season-of-mist.com/RCReissues