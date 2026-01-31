ROTH :: Neues Album „Alles Endet“ ist erschienen

Das neue Album „Alles Endet“ der deutschen Dark Metal Band ROTH ist bei Massacre Records erschienen und als 2-CD-Mediabook, limitierte Vinyl-LP und in digitalen Formaten erhältlich.

Mit „Alles Endet“ liefern ROTH ihr bisher düsterstes, persönlichstes und kompromisslosestes Werk ab. Nach dem gefeierten Debüt „Nachtgebete“ verbrachte Mastermind Quentin Roth mehr als vier Jahre damit, ein Album zu formen, das vollständig seiner künstlerischen Kontrolle unterliegt: Jede Komposition, jeder Text und jede Instrumentalperformance wurde von Quentin selbst geschaffen. Zum ersten Mal übernahm er auch die volle Verantwortung für die Produktion und den Mix und schuf in den Panic Room Studios den kalten, bedrückenden und intensiv modernen Sound des Albums.

Die unverkennbare Stimme von M. Roth, Quentins Vater, prägt erneut die narrative Identität des Albums und vermittelt die Texte mit Autorität, Bedrohlichkeit und emotionaler Tiefe. Darüber hinaus enthält die Mediabook-Edition vier exklusive Bonustracks mit Quentin Roth selbst am Gesang, womit ein langjähriger Wunsch der Fans erfüllt wird. Gastgitarrist Cedric Roß steuert bei mehreren Tracks Leadgitarrenparts bei und verleiht dem Album an entscheidenden Stellen Schärfe und Aggressivität.