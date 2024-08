ROSETTA STONE :: Neues Album und Single der Gothic Veteranen

Eine der am längsten überlebenden Gothic-Bands der zweiten Welle, ROSETTA STONE, meldet sich diesen Monat mit einem neuen Album zurück. „Under The Weather“, das siebte Studioalbum von Rosetta Stone und ihr erstes seit dem 2020 erschienenen „Cryptology“, wird am 30. Augist via Cleopatra Records veröffentlicht. Die neue Single und das Video der Band, „Under the Weather“, werden heute veröffentlicht.

Single listen: https://orcd.co/rosettastone_undertheweathersingle

CD/Vinyl: https://cleorecs.com/search?q=rosetta+stone+under+the+weather

Digital: https://orcd.co/rosettastone_undertheweather

Es ist 25 Jahre her, dass die Gruppe mit der EP „Darkness and Light“ debütierte, und schon damals waren sie fünf Kassetten alt und hatten eine treue Anhängerschaft in ihrer Heimatstadt Liverpool und darüber hinaus.