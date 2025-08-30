ROME :: 20-jähriges Bestehen mit „One Fire Worldwide“-Tour

2025 feiert ROME das 20-jährige Bestehen mit der „One Fire Worldwide“-Tour. Gemeinsam mit Michel Spithoven (Drums) und Yann Dalscheid (Bass, Synths) bringt Reuter ein opulentes Set auf die Bühnen Europas – mit den großen Klassikern, neuem Material und der ungebrochenen Intensität eines Künstlers, der Geschichte nicht nur besingt, sondern spürbar macht .Seit zwei Jahrzehnten schreibt Jérôme Reuter unter dem Namen ROME eine Erfolgsgeschichte zwischen Chanson, Post-Punk und rebellischem Folk. https://www.romepage.org/

Zu den Kultklassikern von ROME gehört das, ursprünglich 2009 veröffentlichte, vierte Studio-Album „Flowers From Exile“, das bis dato eines der wichtigsten wie auch beliebtesten Alben der Band ist. Dieses wurde nun mit frischen Ohren und aktualisierter Technik noch einmal neu aufgearbeitet und erschien am 25. Juli nach monatelanger, detailversessener Arbeit als „Flowers from Exile – Revisited“.

Live:

06.09. Deutzen, NCN

25.10. Köln, Yard Club

26.10. Frankfurt, Nachtleben

29.10. München, Backstage

30.10. Wien, Viper Room

01.11. Dresden, Bunker

02.11. Berlin, Frannz Club

03.11. Hamburg, Nochtwache