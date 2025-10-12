REPTYLE :: Neuer Song der Old School Goth Rocker

Die Bielefelder Gothic Rock Band REPTYLE präsentiert ihr neues Musikvideo zu „Never Complain“, der ersten Singleauskopplung aus ihrem kommenden, fünften Studioalbum „Blazed Shades & Thorned Veils“, das am 21. November 2025 über Icy Cold Records erscheinen wird.

Preorder: https://reptyle.bandcamp.com/album/blazed-shades-thorned-veils

– Limited Coloured Vinyl

– 2-CD Digipack incl. Bonus-CD

– Digital & Streaming

Info: „Never Complain“ verkörpert alles, wofür REPTYLE nach fast drei Jahrzehnten in der Szene stehen – düstere Atmosphären, eindringlicher Gesang und treibende Rhythmen, die die Dringlichkeit des Post-Punk mit klassischer Gothic-Größe verbinden. Der unwiderstehliche Puls und der hymnische Refrain des Tracks haben ihn seit seiner Vorabveröffentlichung Anfang dieses Jahres bereits zu einem festen Bestandteil der Dancefloors der Dark-Szene gemacht.