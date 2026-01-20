REMEMBER TWILIGHT :: Neue Akustik-EP auf Vinyl erschienen

Mit einer Akustik-EP starten REMEMBER TWILIGHT in das neue Jahr. „Gedächtnispalast“ beinhaltet sechs Songs und ist m 16.01.2026 über echozone als auf 300 Exemplare limitiertes Vinyl erschienen. Jan + Teddy (Tales of Nebelheym) und Verena (Concentric Band) sind musikalische Gäste dabei und produziert hat die Musik Markus Stock in seinem Klangschmiede Studio E. https://www.remember-twilight.de/

Info zur EP:

Bislang blickten REMEMBER TWILIGHT vorwiegend nach außen. Auf eine Welt, die dazu neigt, Werte über Bord zu werfen. Auf den Einzelnen, der sich durchs Leben schlägt, auf neue Ufer. „Gedächtnispalast“ wendet sich nach innen und füllt die Säle, Flure und Kammern des Erinnerungsgebäudes mit ungewohnter Musik: Die E-Gitarren bleiben im Schrank. Das Schlagwerk begnügt sich mit perkussiven Akzenten. Streicher, Akustikgitarren und Bass begleiten den Hörer durch sechs unterschiedliche Klangräume. Denkanstöße laden ein, eigene Verbindungen zu ziehen. In den Winkeln schimmert Bekanntes auf und ermöglicht neue Assoziationen. Die „Todestheologie“ lugt hinter den Gobelins hervor, durchs Fenster sieht man den Strand von „Zu Real“. Aber aus dem Off singt Leonard Cohen. Wo das hinführen soll? Der Weg ist das Ziel. Kein Sherlock Holmes steht mit eleganter Erklärung am Hintereingang. Das Dasein ist kein Rätsel mit schlüssiger Lösung. REMEMBER TWILIGHT nähern sich dem Ungewissen mit ihrer Akustik-EP auf einem neuen Weg.