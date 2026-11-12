RED MOON ARCHITECT :: Neue Single „The New Dawn“

Die finnischen Melodic Doom Metaller RED MOON ARCHITECT haben ihre neue Single „The New Dawn“ veröffentlicht und geben damit einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum, das 2027 über Noble Demon erscheinen wird.

Listen: https://music.nobledemon.com/newdawn

Info: Als gelungene Mischung aus erdrückender Härte, einprägsamen Melodien und atmosphärischen Synthie-Teppichen ist „The New Dawn“ ein kraftvoller und fesselnder Track, der die für die Band typische Balance aus Dunkelheit und Schönheit perfekt einfängt. Getragen von einer melancholischen Atmosphäre und dynamischen Klanglandschaften bewegt sich der Song zwischen intensiver Wucht und düster-melodischen Passagen und zieht den Hörer in eine emotional aufgeladene Welt.