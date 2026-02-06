PYOGENESIS :: Neue Single „Uncontrolled“

Die deutschen Alternative Metal Pioniere PYOGENESIS melden sich mit ihrer neuen Single „Uncontrolled“ zurück. PYOGENESIS arbeiten derzeit an ihrem nächsten Studioalbum, dessen Veröffentlichung für Anfang 2027 geplant ist.

Stream: https://save-it.cc/massacre/uncontrolled-aiaib

Sänger Flo V. Schwarz beschreibt „Uncontrolled“ als roh und ungefiltert. „Es fühlte sich befreiend und brutal ehrlich an, ihn zu schreiben. Der Song ist emotional aufgeladen und fängt den gewiussen Moment ein, in dem die Hormone verrückt spielen. Er beschreibt, was in jungen Menschen vor sich geht, wenn sich alles verändert, während sie versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden.“