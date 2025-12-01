PYOGENESIS :: 1. Single seit 5 Jahren

Nach fünf Jahren der Stille melden sich die deutschen Alternative-Metal-Pioniere PYOGENESIS mit einer neuen Zusammenarbeit zurück: der Single und dem Musikvideo „All I Am Is Bleeding“, die gemeinsam mit der Horror-Punk-Institution THE OTHER entstanden sind. Der Track markiert den offiziellen Beginn einer neuen kreativen Ära für PYOGENESIS, die derzeit an ihrem nächsten Studioalbum arbeiten, dessen Veröffentlichung für Anfang 2027 geplant ist.

Liste: https://save-it.cc/hamburg-records/all-i-am-is-bleeding

Frontmann Flo V. Schwarz kommentiert:

„Ich habe diesen Text aus einem Schmerz heraus geschrieben, der Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Es ist einer der emotionalsten Songs, die ich je geschrieben und gesungen habe. ‚All I am is bleeding‘ ist mein Herz, das ohne Haut zum Schutz entblößt ist.“