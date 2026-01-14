PONTE DEL DIAVOLO :: Neue Single „Lunga vita alla necrosi“

Das italienische Blackened Post Punk Ensemble PONTE DEL DIAVOLO präsentiert mit „Lunga vita alla necrosi“ die neueste Single aus ihrem kommenden Album „De Venom Natura“. Das Album erscheint am 13. Februar via Season Of Mist. Zu „Lunga vita alla necrosi“ wurde nun ein Lyric-Video veröffentlicht.

Pre-order & pre-save: https://orcd.co/pontedeldiavolovenomnatura

Info zum Song:

Als einer der aggressivsten und psychologisch aufgeladensten Momente auf De Venom Natura versetzt die Single den Hörer in eine klaustrophobische Welt, in der Faszination und Abscheu nebeneinander existieren und damit die zentrale Idee des Albums widerspiegeln, dass Gift sowohl Verführung als auch Zerstörung bedeutet.