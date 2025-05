PATRIARCHS IN BLACK :: Neue Single „The Call“

Der ehemalige Type O Negative/Danzig-Schlagzeuger Johnny Kelly und der Gitarrist und Riffschreiber Dan Lorenzo (Hades/Non-Fiction) gründeten PATRIARCHS IN BLACK Ende des Jahres 2021. Vom nun erscheinenden 4. Longplayer „Home“ gibt es nun die erste Vorabsingle „The Call“ zu hören. Album VÖ ist am 15.08. via Metalville und wie schon bei ihren vorherigen Veröffentlichungen konnten sie einige Künstler als Gastmusiker zu gewinnen. Bei dem neuen Song sind es John JD Deservio von BLACK LABEL SOCIETY am Bass und Sänger Karl Agell (COC Blind).

