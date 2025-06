PARADISE LOST :: Neuer Track kündigt neues Album an

PARADISE LOST melden sich mit ihrem neuen Album „Ascension“ zurück. Zehn brandneue Songs, produziert von Gitarrist Gregor Mackintosh, führen dich durch wuchtige Doom-Riffs, melancholische Melodien und donnernden Gothic Metal – durchdrungen vom existenziellen Unbehagen der menschlichen Erfahrung. Zur Feier des Pre-Order-Starts geben PARADISE LOST einen ersten Einblick in ihr Werk – mit der ersten Single und dem Musikvideo „Silence Like The Grave“.

Ascension erscheint am 19. September 2025 und kann via Nuclear Blast vorbestellt werden – in folgenden Formaten:

– Limitierte T-Shirt-Bundles mit Boxset, Vinyl oder CD

– Limitiertes Boxset

– Limitierte Vinyl-Editionen in Farbe

– CD & Digipack

Preorder: https://www.nuclearblast.com/de/collections/paradise-lost