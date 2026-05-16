PARADISE LOST :: „Gothic“ 35th Anniversary Edition

Vor 35 Jahren veröffentlichten PARADISE LOST ihr genreprägendes, atmosphärisches Death/Doom Opus „Gothic“. Die Jubiläumsausgabe kommt via Peaceville/Tonpool im remasterten Audio und nur in der CD-Ausgabegibt es eine zusätzliche Live-Aufnahme aus dem Jahr 1991 sowie ein erweitertes Booklet, das die Erinnerungen der Band an jene Zeit enthält.

Paradise Lost wurden 1988 in West Yorkshire, Großbritannien, gegründet, als sich Sänger Nick Holmes und Gitarrist Gregor Mackintosh mit der Idee zusammenschlossen, den Metal über die damals üblichen Stilrichtungen hinaus weiterzuentwickeln. Sie wurden von Bands wie Candlemass, Celtic Frost und Morbid Angel beeinflusst und schufen dadurch eine ganz eigene, einzigartige Atmosphäre. Dies zeigte sich bereits, als ihr Debütalbum „Lost Paradise“ 1990 bei Peaceville Records erschien und Death Metal mit Doom und einigen melodischen Elementen verband, doch erst mit ihrem Nachfolgealbum „Gothic“ konnte sich die Band wirklich einen Namen machen.

„Gothic“ wurde Ende 1990/Anfang 1991 in den renommierten Academy Studios in Yorkshire aufgenommen (die für Klassiker von Bands wie My Dying Bride, Anathema, Cradle of Filth und vielen anderen verantwortlich sind) und begründete mit seiner Veröffentlichung im Jahr 1991 ein ganzes Subgenre: den Gothic Doom Metal. Mit der Einführung von Gregor Mackintoshs höchst charakteristischen und unverwechselbaren Leadgitarrenmelodien schufen Paradise Lost eine düsterere und atmosphärischere Form der dunklen Extreme und etablierten sich als eine der wegweisenden britischen Bands der frühen Neunzigerjahre, die einen großen Einfluss auf eine ganze Generation nachfolgender Größen ausübten.