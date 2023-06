OOMPH! :: Neuen Sänger für das nächste Album gefunden

OOMPH! geben ihren neuen Sänger bekannt. Die Gründungsmitglieder CR4P und FLUX haben sich viel Zeit genommen, um das passende dritte Bandmitglied zu finden – DER SCHULZ vereint alles, wofür die Band steht und komplettiert das kreative Dreigestirn. Somit sind OOMPH! wieder komplett als Band mit drei vollwertigen festen Mitgliedern. Die beiden verbliebenen Mitglieder suchten nach einer Person, die komplett in alle Bandprozesse einbezogen wird und nicht nur am Mikrophon steht. Mit DER SCHULZ (bekannt von der Band Unzucht), der bereits voll ins Songwriting für das neue Album involviert war, vollendet die Band jetzt den ersten Lineup-Wechsel in 34 Jahren ihres Bestehens.

Zusätzlich kündigen OOMPH! heute das erste Studioalbum in neuer Besetzung an. „Richter und Henker“ wird am 8. September 2023 über Napalm Records veröffentlicht. Das 14. Studioalbum der Neue Deutsche Härte Band wurde einmal mehr von der Band selbst produziert und aufgenommen und vereint alle bewährten Trademarks, während es stets in die Zukunft blickt und altes hinter sich lässt. Der erste neue Track und Musikvideo werden am 11. Juli 2023 veröffentlicht.

https://napalmrecords.com/oomph

CR4P und FLUX über ihren neuen Sänger:

„DER SCHULZ war immer unsere erste Wahl. Da wir uns schon länger kennen und schätzen war er der erste Sänger, den wir angesprochen haben. Natürlich haben wir uns auch mit den vielen anderen vielversprechenden Bewerbern bei uns im Studio getroffen und die Zusammenarbeit ausprobiert.

Am Ende hat uns DER SCHULZ überzeugt, weil er es schafft, das Gefühl der alten OOMPH! Songs aufleben zu lassen und wir menschlich und kreativ extrem gut harmonieren.

Er ist ein starker Songwriter und Texter und hat genau die Ausstrahlung, Präsenz und den Charakter, nach dem wir gesucht haben. Wir lagen von Anfang an mit unserem Bauchgefühl goldrichtig!“