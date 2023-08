OOMPH! :: 2. neue Single und Musikvideo

OOMPH! veröffentlichen den Titeltrack ihres 14. Studioalbums „Richter und Henker“ samt Musikvideo, das am 8. September 2023 über Napalm Records erscheinen wird. Mit ihrem Vorgängeralbum „Ritual“ (2019) stiegen die Norddeutschen erstmals auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein. Das neue Album läutet eine neue Ära ein. Es ist das erste Album in neuer Besetzung, da CR4P und FLUX durch den neuen Sänger DER SCHULZ ergänzt werden.

Preorder: https://napalmrecords.com/oomph

OOMPH! über “Richter und Henker”:

„Der Titeltrack „Richter und Henker“ handelt davon, wie vor allem in sozialen Medien kommuniziert und miteinander umgegangen wird und wie Andersdenkende diffamiert werden. Unter dem Motto „Bist du nicht für mich, so bist du gegen mich – dann bist du dumm und ich hasse und beleidige dich und höre dir nicht mehr zu“ geht die in der Demokratie so wichtige sachliche Diskussionskultur verloren. Verantwortungslose Populisten säen Hass und Unzufriedenheit, um daraus politischen und monetären Profit zu schlagen.

Das Land der Dichter und Denker läuft Gefahr zum Land der Richter und Henker zu werden – und das hatten wir schon mal…

Im Video zum Song performen wir in einer alten, heruntergekommenen Villa, die sinnbildlich für den drohenden Zerfall der Gesellschaft steht. Im ruhigen Zwischenteil wird die Vernunft, personifiziert von unserer jungen Darstellerin, von einem Hinrichtungskommando an die Wand gestellt.