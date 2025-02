Die italienische Melodic Death Metal Band ONTBORG kehrt mit einem Klassiker zurück, den sie in ihrem unverkennbaren Stil inmitten neuer Albumveröffentlichungen präsentiert: „Thorns Of Crimson Death“ von DISSECTION.

Dissection hat die Mitglieder von Ontborg seit ihrer Jugend begleitet und beeinflusst. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von „Storm Of The Lights Bane“ zollt Ontborg diesem Albumklassiker mit ihrer eigenen Interpretation von „Thorns Of Crimson Death“ Tribut.