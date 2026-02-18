OMNIUM GATHERUM :: On Tour mit FALLUJAH und IN MOURNING

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Meister OMNIUM GATHERUM kehren mit einer groß angelegten EU- und UK-Tournee in den Tourbus zurück, um die Veröffentlichung ihres neuesten Albums „MAY THE BRIGDES WE BURN LIGHT THE WAY“ zu feiern, das am 7. November 2025 über Century Media Records erschienen ist.
Zusammen mit den US-amerikanischen Progressive-Death-Metal-Futuristen FALLUJAH und der atmosphärischen schwedischen Melodic-Death-Metal-Combo IN MOURNING erwartet euch nichts weniger als eine wunderschöne, eindringliche, intensive und extreme Metal-Nacht.
MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY – Tour 2026
OMNIUM GATHERUM + FALLUJAH + IN MOURNING
11.02. DK-Kopenhagen, Pumpehuset
12.02. DE-Hamburg, Knust
13.02. DE-Leipzig, Hellraiser
14.02. DE-Berlin, Lido
15.02. PL-Krakau, Hype Park
17.02. HU-Budapest, Barba Negra
18.02. CZ-Prag, Rock Cafe
19.02. AT-Wien, Szene
20.02. DE-München, Backstage Halle
21.02. CH-Aarau, Kiff
22.02. DE-Stuttgart, Im Wizemann
23.02. DE-Lindau, Club Vaudeville
25.02. DE-Hannover, Musikzentrum
26.02. DE-Aschaffenburg, Colos-Saal
27.02. NL-Almelo, Metropool
28.02. DE-Oberhausen, Kulttempel
01.03. LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal
03.03. FR-Colmar, Le Grillen
04.03. FR-Paris, Petit Bain
05.03. NL-Utrecht, TivoliVrendenburg
06.03. BE-Kortrijk, DVG