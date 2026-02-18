OMNIUM GATHERUM :: On Tour mit FALLUJAH und IN MOURNING

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Meister OMNIUM GATHERUM kehren mit einer groß angelegten EU- und UK-Tournee in den Tourbus zurück, um die Veröffentlichung ihres neuesten Albums „MAY THE BRIGDES WE BURN LIGHT THE WAY“ zu feiern, das am 7. November 2025 über Century Media Records erschienen ist.

Zusammen mit den US-amerikanischen Progressive-Death-Metal-Futuristen FALLUJAH und der atmosphärischen schwedischen Melodic-Death-Metal-Combo IN MOURNING erwartet euch nichts weniger als eine wunderschöne, eindringliche, intensive und extreme Metal-Nacht.

MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY – Tour 2026

OMNIUM GATHERUM + FALLUJAH + IN MOURNING

11.02. DK-Kopenhagen, Pumpehuset

12.02. DE-Hamburg, Knust

13.02. DE-Leipzig, Hellraiser

14.02. DE-Berlin, Lido

15.02. PL-Krakau, Hype Park

17.02. HU-Budapest, Barba Negra

18.02. CZ-Prag, Rock Cafe

19.02. AT-Wien, Szene

20.02. DE-München, Backstage Halle

21.02. CH-Aarau, Kiff

22.02. DE-Stuttgart, Im Wizemann

23.02. DE-Lindau, Club Vaudeville

25.02. DE-Hannover, Musikzentrum

26.02. DE-Aschaffenburg, Colos-Saal

27.02. NL-Almelo, Metropool

28.02. DE-Oberhausen, Kulttempel

01.03. LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal

03.03. FR-Colmar, Le Grillen

04.03. FR-Paris, Petit Bain

05.03. NL-Utrecht, TivoliVrendenburg

06.03. BE-Kortrijk, DVG