OBSCURITY :: Neuer Track „Ascheregen“

Die deutsche Melodic Death/Viking Metal Horde OBSCURITY hat den Titetrack aus ihrem kommenden zehnten Album „Ascheregen“ veröffentlicht, das am 29. Januar 2026 über Trollzorn Records erscheinen soll. Zudem Song gibt es zudem auch ein Lyric-Video. https://www.obscurity-online.de

Preorder: https://music.suricatemusic.com/ascheregen

Textlich entfaltet sich „Ascheregen“ als konzeptionelle, düstere Reise durch Vergangenheit und Gegenwart. In zwölf Kapiteln, vom unheilvollen Auftakt „Initium Dekadentiae“ bis zu den letzten Klängen von „Dystopie und Schwanengesang“, verflechten sich alte nordische Mythologie, die gewaltsamen Schatten der Christianisierung und die Brüche unserer modernen Welt. Im Kern ist „Ascheregen“ sowohl Klage als auch Trotz – eine kritische Reflexion über den Verfall der Gesellschaft und ein Aufruf zum Widerstand gegen paternalistische und unterwerfende Konformität.