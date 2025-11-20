OBSCURITY :: Neue Single als Vorbote zum Album „Ascheregen“

Die deutsche Melodic Death-/Viking-Metal Horde OBSCURITY hat ihr zehntes Album „Ascheregen“ angekündigt, das am 29. Januar 2026 über Trollzorn Records auf CD, Vinyl und digital erscheinen wird. Die erste Single mit dem Titel „Ketzerjagd“ wurde nun mit einem Musikvideo vorgestellt. Produziert von Tim Schuldt und OBSCURITY in den 4CN Studios. Layout und Cover von Jan Yrlund / Darkgrove Design.

https://www.obscurity-online.de / https://www.trollzorn.de

Seit der Veröffentlichung des letzten Albums „Skogarmaors“ von OBSCURITY gab es erhebliche Veränderungen in der Besetzung der Band, sodass „Ascheregen“ sowohl neue musikalische Elemente als auch bewährte Stärken aufweist. Mit diesem neuen Kraftpaket verfolgen die vier Mitglieder um Bandgründer Agalaz einen einzigen Kurs: vorwärts wie das Höllenfeuer!

Die Hörer können sich auf die kraftvolle Mischung aus melodischem Death-/Viking-Metal im gewohnten Stil der Band freuen, diesmal jedoch mit einer schärferen Black-Metal-Note. Diese zusätzliche Schärfe ermöglicht es OBSCURITY, sowohl die Melodie als auch die Intensität weiter zu steigern. Folglich nähert sich „Ascheregen“ musikalisch eher der Richtung ihrer Alben „Tenkterra“ und „Vintar“ an.