Die britische Atmospheric-Black-Metal-Band OAKENTHRONE hat ihr Debütalbum „Ad Silvam“ bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am 27. November über Vendetta Records online gestellt.

Pre-order: https://vendettarecords.bigcartel.com

https://linktr.ee/oakenthrone

Info:

„Ad Silvam“ wurde über einen Zeitraum von 12 Monaten von Simon Nagington – mittlerweile mit Unterstützung der übrigen Mitglieder von Oakenthrone – geschrieben und von der Band selbst aufgenommen; das Abmischen und Mastering übernahm Sam Turbitt im Frühjahr 2026 in den Ritual Studios. Das Albumcover ist ein Original-Ölgemälde, das Simon Chognot eigens für das Album geschaffen hat.