NOBLE DEMON RECORDS :: Neuer Sampler zum fünften Geburtstag

Das deutsche Independent-Label NOBLE DEMON feiert sein fünfjähriges Bestehen mit der Veröffentlichung des brandneuen Label-Samplers „Noble Demonic Metal – Chapter 5“. Gegründet von dem ehemaligen Nuclear Blast-Veteranen Patrick Walch, in Zusammenarbeit mit der Berliner Mediengruppe UCM.ONE, hat sich NOBLE DEMON schnell zu einer festen Größe in der Metal-Szene entwickelt und ein vielfältiges Roster an internationalen Künstlern sowie eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Listen: https://music.nobledemon.com/chapter5

„Noble Demonic Metal – Chapter 5“ enthält die neuesten Veröffentlichungen des Labels sowie weitere Tracks, die noch nicht auf früheren Compilations zu finden waren, und ist somit ein Muss für Sammler und eingefleischte Fans. Die 25-Track-Compilation liefert eine kräftige Dosis Heavy Music, die eine Vielzahl von Stilen abdeckt. Von etablierten Acts bis hin zu aufregenden Newcomern unterstreicht der Sampler die Stärke und Vielfalt der NOBLE DEMON-Familie.

Tracklist as follows:

01. The Man-Eating Tree – Seer

02. Dawn Of Solace – Murder

03. Voidfallen – Pyre Of Vengeance

04. King Satan – Chaos Forever Now

05. S.O.R.M – Scream

06. Grain Of Pain – The Moon Lights The Way

07. The Hypothesis – Stray

08. Repentance – A Future Untold

09. Night Crowned – She Comes At Night

10. Swansong – Awakening

11. Winterhorde – Angels In Disguise

12. Kaunis Kuolematon – Elävältä Haudattu

13. Zornheym – None For All

14. Plaguestorm – Back To Zero

15. Rise To Fall – Intruder

16. Gomorra – Flames Of Death

17. Begat The Nephilim – Pygmalionism

18. Slaughterror – Endless Lust For Gore

19. Beneath My Feet – The Uprising

20. Feelingless – Hope

21. The Vice – Another Future

22. No Raza – On The Verge Of Dying Out

23. Tulkas – Devastation By Greed

24. Neonfly – Last Of Our Kind

25. Red Moon Architect – One Shines Brighter