Noble Demon veröffentlichen heute den sechsten Teil der digitalen Label-Sampler-Reihe: „Noble Demonic Metal – Chapter 6(66)“. Die Compilation ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Listen: https://music.nobledemon.com/chapter6

Mit 25 Songs bietet der Sampler einen umfassenden Überblick über das vielseitige Roster von Noble Demon. Neben Bands wie Marianas Rest, Dawn Of Solace, Gomorra, Kaunis Kuolematon, Repentance, Zornheym und The Man-Eating Tree sind viele weitere Acts vertreten – ideal für langjährige Fans und alle, die das Label neu entdecken wollen.

Passend zum Release feiern die Death Metal Veteranen NO RAZA – die auf „Chapter 6(66)“ gleich zweimal mit den Tracks „Estable Corrupción“ und „Looters“ vertreten sind – den Auftakt zu ihrem 30-jährigen Bandjubiläum mit der Videopremiere zu „Ring of Gold“ (aus ihrem aktuellen Album „Tyrona“).