Der Berliner Darkwave-Künstler NIGHT NAIL veröffentlicht ein neues Video zu „Feelings Are Monsters“, der dritten Singleauskopplung aus seinem neuen Album „Infinite Fountain“.

Listen: https://nightnail.bandcamp.com/track/feelings-are-monsters

Info: Inspiriert von Echo & the Bunnymen, The Comsat Angels, Trisomie 21, The Cult, The Sound, Christian Death, Wire, The Contortions, Clock DVA und The Cure, vermischen Night Nail eine krude Mischung aus Einflüssen, Kultur, Berlin, Los Angeles und Darkwave zu einem kraftvollen Pop-Noise-Gebräu. Unwiderruflich mit einem Fuß in der Vergangenheit und einem in der Zukunft verankert, nehmen Night Nail ihre Gefühle für beides ernst.