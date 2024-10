NEBELKRÄHE :: Neues Lyric-Video vom Debüt-Remake „entfremdet“

Die Münchner Black Metaller NEBELKRÄHE präsentieren mit dem Song „Über den Fluss hinweg“ einen ersten Höreindruck von ihrem Debüt-Remake „entfremdet“, das am 29. November 2024 über Crawling Chaos Records veröffentlicht wird. Im Juni 2009 stellten sich NEBELKRÄHE mit ihrem Debüt „entfremdet“ der Black-Metal-Szene vor. Zum 15-jährigen Release-Jubiläum erscheint nun via Crawling Chaos Records ein Remake des Albums. „entfremdet (2024)“ ist nicht bloß ein Remix oder Remaster, sondern ein komplettes Remake, das als eigenständiges Album betrachtet werden muss. War die Urversion als Do-it-Yourself-Release innerhalb nur weniger Tage aufgenommen und in Eigenregie gemischt worden, haben NEBELKRÄHE für die neue Fassung weder Kosten noch Mühen gescheut: Alle acht Stücke wurden kompositorisch überarbeitet, komplett neu eingespielt und erstmalig professionell produziert. So werden die Stücke 15 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung erstmalig zu hören sein, wie sie gedacht waren: mal aggressiv, mal melancholisch – und bereits durchwirkt von jenem progressiven Ansatz, der das Werk von NEBELKRÄHE seit jeher prägt. https://linktr.ee/nebelkraehe