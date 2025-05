MYSTOPERA :: Neuen Single „Land In Sicht“ feat. Ralf Scheepers

MYSTOPERA präsentiert das Video zur aktuellen Single „Land In Sicht“ feat. Ralf Scheepers (Primal Fear) und Saskia Maria (Schandmaul). Der Song stammt vom kommenden Studioalbum „Das Lied Der Steinernen Engel“, welches am 01.08. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird. Der Song stammt vom kommenden Folk-Metal-Oper Studioalbum „Das Lied Der Steinernen Engel“, welches am 01.08. bei Metalville Records (EDEL) erscheinen wird. Album-Releasekonzert ist auf dem Wacken Open Air 2025.

Listen: https://mystopera.lnk.to/DLdsE

Sinfonischer Folk-Metal, der uns auf die raue See entführt. In kraftvollen Klängen besingen MYSTOPERA mit Ralf Scheepers als beeindruckendem Duettpartner mutige Krieger unter Odins Schutz, die nach erfolgreicher Beutejagd triumphierend heimkehren. Die Erzählung von nordischen Göttern, Eroberung und unerschütterlichem Kampfgeist wird durch authentische Folk-Elemente und markerschütternde Rufe verstärkt. Eine musikalische Reise durch Sturm und Kampf bis zur ersehnten Heimatküste.