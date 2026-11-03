MYSTIC CIRCLE :: Neues Video zu „Seven-Headed Dragon“

MYSTIC CIRCLE sind zurück von ihrer Lateinamerika-Tour. Nach ihrer Rückkehr auf die Live-Bühnen, erstmals seit 20 Jahren, haben die deutschen Extreme-Metal-Veteranen ein brandneues Tour-Aftermovie und Video zu „Seven-Headed Dragon“ veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem selbstbetitelten Album „Mystic Circle“. Aufgenommen in der Hendrix Circus Bar in Mexiko und gefilmt von Music Mike MX, fängt der Clip die rohe Energie, die kompromisslose Härte und die besondere Atmosphäre ihrer jüngsten Lateinamerika-Tour ein.

A. Blackwar kommentiert:

„Von Anfang an war für uns klar, dass wir unsere erste Tour in Lateinamerika spielen müssen. Dank Jörg August und Vadim Khomich von The Flaming Arts Agency wurde dieser Plan Wirklichkeit.“

Bereits am 2. Januar 2027 werden MYSTIC CIRCLE beim New Evil Year Festival in der Halle02 in Heidelberg auf der Bühne stehen und auch darüber hinaus hat die Band für 2027 weitere Live-Aktivitäten im Visier.