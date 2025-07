MYSTIC CIRCLE :: Neue Video-Single „Ghost of Whitechapel“

MYSTIC CIRCLE haben ihre neue Single „Ghost Of Whitechapel“ samt Video veröffentlicht. Das kommende Album „Hexenbrand 1486“ wird am 31. Oktober 2025 über ROAR veröffentlicht und als CD und Vinyl (beide mit Comic-Beilage) sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. Album-Vorbestellungen sind ab sofort auf https://mysticcircle.rpm.link/hexenbrandPR möglich.

Listen: https://mysticcircle.rpm.link/ghostPR

Über die neue Single „Ghost Of Whitechapel“ fügt Frontmann Beelzebub hinzu:

„Die klassische Jack-the-Ripper-Geschichte – aus der Sicht des Monsters. Wir haben viel recherchiert, von den angeblich vom Täter verfassten Briefen bis hin zu den Versen, die er sich selbst vorgesprochen haben soll. Inspiriert vom Comic ‚From Hell‘, einem echten Meisterwerk, mussten wir diesen Song einfach machen.“