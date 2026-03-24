MORTIIS :: Musikvideo zum Titelsong zum kommenden Album

Der norwegische Künstler MORTIIS präsentiert das neue Musikvideo zu „Ghosts of Europa“. Dies ist zugleich der Titelsong – mit Gesang von Sarah Jezebel Deva (THE KOVENANT, CRADLE OF FILTH u.a.) und Laurie Ann Haus (BLIZZARD GAMES, TODESBONDEN) sowie zusätzlichen Synthesizern und Sequenzern von Thorsten Quaeschning von TANGERINE DREAM) – und die erste Vorab-Single aus seinem kommenden neuen Album. „Ghosts of Europa“ soll am 26. Juni 2026 erscheinen.

Preorder:

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Mit „Ghosts of Europa“ präsentiert der geheimnisvolle norwegische Künstler MORTIIS ein Album, das er als kreative Befreiung betrachtet. Während des langen und gewundenen Entstehungsprozesses lösten sich Genre, Regeln oder das Experimentieren mit Klängen auf, während das einfache Machen von Musik, die jede erdenkliche Idee in seinem Kopf widerspiegelte, ohne irgendwelche Einschränkungen zu akzeptieren, zu seinem Leitprinzip wurde.

MORTIIS kommentiert „Ghosts of Europa“: „Dieser Song hat viele Formen und Facetten durchlaufen, bis er schließlich irgendwie zu sich selbst gefunden hat“, schreibt der Norweger und fügt hinzu: „Ich hätte nie gedacht, dass er so enden würde. Seltsam, geheimnisvoll und choralartig. Es begann als etwas Einfaches, als ein anderer Song mit einem anderen Titel, der langsam dekonstruiert und verändert wurde. Das geschah nicht aus Unzufriedenheit mit dem Original, sondern weil sich immer neue Ideen schichteten. So begeistert ich auch von diesem neuen ‚Werk‘ und seiner Entstehung bin, so fühlt sich der Titel, der schon seit Jahren existiert, doch ein wenig – und leider – prophetisch an, obwohl das nie meine Absicht war.“