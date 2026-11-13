MORTEMIA :: Neuer Coversong „Shout“

Morten Veland (SIRENIA, MORTEMIA und Gründer von TRISTANIA) hat heute den vierzehnten MORTEMIA-Song aus den „The Cover Collab Sessions“ veröffentlicht. Eine Sammlung von Coverversionen, bei denen für jeden Song verschiedene Gastsänger mitwirken. Diese Single ist eine Interpretation des Songs „Shout“, der ursprünglich von Tears for Fears stammt, mit Marita Hellem als Gastsängerin. Der Song ist ab heute, dem 13. November 2026, auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Listen: https://distrokid.com/hyperfollow/mortemia/shout-feat-marita-hellem