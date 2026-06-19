MORK :: Neues Video zur heutigen Album VÖ

Die norwegischen Black Metaller MORK haben heute ihr neues Album „Monolitt“ veröffentlicht und bringen dazu zu ihrem Song „Ferdamann“ ein neues Video heraus.

Das Album ist erhältlich als Gatefold-LP in Perlmutt- und schwarzem Marmor-Vinyl, Gatefold-LP in klassischem Schwarz und Jewelcase-CD mit 8-seitigem Booklet.

Order: https://mork.lnk.to/MONOLITT

„Monolitt“ wurde hauptsächlich von Thomas Eriksen aufgenommen und eingespielt, wobei Asgeir Mickelson am Schlagzeug wirkte und sein Mork-Bandkollege Øyvind Kaslegard zusätzliche Gesangsparts beisteuerte. Das Album wurde im Toproom Studio von Børge Finstad (Mayhem) abgemischt, bevor es von Jack Control bei Enormous Door (Darkthrone) und bei Appelbaum Mastering von Maor Appelbaum (Sepultura) gemastert wurde. Das kühne und eindrucksvolle Coverbild stammt vom norwegischen Künstler Kjell Åge Melland, während das Monolitt-Eternity-Logo von David Thierree entworfen wurde.