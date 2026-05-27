MOONSPELL :: Neues Video zu „Cross Your Heart“

Nachdem sie kürzlich den Titelsong ihres neuen Albums „Far From God“ vorgestellt hatten, kehren die portugiesischen Dark Metal Pioniere MOONSPELL nun mit dem nächsten Kapitel ihres kommenden Studioalbums zurück. Nach einem frenetisch gefeierten Live-Auftritt beim Wave Gothic Treffen vor wenigen Tagen veröffentlicht die Band heute das offizielle Musikvideo zu ihrer brandneuen Single, dem Album-Eröffnungstrack „Cross Your Heart“.

Listen: https://lnk.to/Moonspell-FarFromGod

Preorder „Far From God“: https://lnk.to/Moonspell-FarFromGod

Fernando Ribeiro sagt über den Song:

„Dieser Gothic-Metal-Song erinnert an ‚Irreligious‘, hat aber einen modernen und düsteren Touch. Er handelt von den Gedenkstätten, die man häufig an den Straßen aller Länder der Welt findet und die als schmerzliche Erinnerung an diejenigen errichtet wurden, die bei Auto- und Motorradunfällen ums Leben gekommen sind – oft viel zu früh, jedes Mal auf schmerzhafte Weise. Als Band, die selbst kilometerweit unterwegs war und einige Unfälle erlebt hat, sind wir privilegierte Beobachter des täglichen und nächtlichen Lebens auf den Straßen, der versprochenen Städte, der bitteren Enttäuschungen, der Qualen eines nomadischen Lebens. Angesichts solcher Mächte können wir nur die Daumen drücken und hoffen, lange genug zu leben, bevor unsere Zeit gekommen ist.“