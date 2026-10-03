MOONSPELL :: „God Is A Vampire“ Tour 2027

Die portugiesischen Gothic Metal Ikonen MOONSPELL gehen im Frühjahr 2027 mit FAR FROM GOD auf Tour – ihre bislang ambitionierteste Headliner-Tour und zugleich eine Feier ihres 35-jährigen Jubiläums. Zwei Special Guests vervollständigen das Line-up: IOTUNN sowie TODOMAL.

Tickets: https://www.moonspell.com/tours/

Von Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien über Skandinavien und Osteuropa führt die Route nach Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien, Griechenland, Serbien und Kroatien, bevor es über Mitteleuropa zurückgeht. Ein exklusives neues Bühnenbild, kraftvolle Lichtinszenierung, beeindruckende Videoprojektionen und ein beeindruckender Sound werden die düstere Atmosphäre von „FAR FROM GOD“ zum Leben erwecken. MOONSPELL feiern sowohl ein neues Kapitel als auch ihr 35-jähriges Jubiläum und bereiten eine Show vor, die diesem Anlass gerecht wird.

04.03. DE-Langen, Neue Stadthalle

05.03. DE-Erfurt, Stadtgarten

06.03. DE-Osnabrück, Hyde Park

07.03. NL-Eindhoven, Effenaar

09.03. GB-London, The Dome

10.03. FR-Rennes, L’Etage

11.03. FR-Toulouse, Le Bascala

12.03. ES-Madrid, Shoko

13.03. ES-Valencia, Sala Repvblicca

14.03. ES-Barcelona, Razzmatazz 2

16.03. FR-Paris , La Machine du Moulin Rouge

17.03. CH-Pratteln, Z7

18.03. DE-Karlsruhe, Substage

19.03. DE-Hannover, Capitol

20.03. DE-Geiselwind, Music Hall

21.03. DE-Berlin, Kesselhaus

23.03. DE-Munich, Backstage Werk

24.03. HR-Zagreb, Boogaloo

25.03. AT-Vienna, Simm City

26.03. RO-Cluj-Napoca, Form Space

27.03. RO-Bucharest, Quantic Club

28.03. BG-Sofia , Joy Station

30.03. GR-Thessaloniki @ Prinicpal Club

31.03. GR-Athens, Gagarin 205

01.04. MK-Skopje, MKC

02.04. RS-Belgrade, Zappa

03.04. HU-Budapest, Barba Negra

04.04. PL-Katowice, P23

06.04. PL-Gdansk, B90

07.04. PL-Warsaw, Progresja

08.04. PL-Wroclaw , Zaklete Rewiry

09.04. CZ-Zlin , Masters of Rock Cafe

10.04. DE-Leipzig , Hellraiser

11.04. DK-Copenhagen, Amager Bio

13.04. SE-Stockholm, Kulturhuset Stadsteatern

14.04. NO-Oslo , Vulkan Arena

15.04. SE-Gothenburg, Filmstudion

16.04. DE-Hamburg , Gruenspan

17.04. DE-Cologne , Carlswerk Victoria

18.04. NL-Haarlem , Patronaat