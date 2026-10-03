MOONSPELL :: „God Is A Vampire“ Tour 2027

Die portugiesischen Gothic Metal Ikonen MOONSPELL gehen im Frühjahr 2027 mit FAR FROM GOD auf Tour – ihre bislang ambitionierteste Headliner-Tour und zugleich eine Feier ihres 35-jährigen Jubiläums. Zwei Special Guests vervollständigen das Line-up: IOTUNN sowie TODOMAL.
Tickets: https://www.moonspell.com/tours/
Von Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien über Skandinavien und Osteuropa führt die Route nach Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien, Griechenland, Serbien und Kroatien, bevor es über Mitteleuropa zurückgeht. Ein exklusives neues Bühnenbild, kraftvolle Lichtinszenierung, beeindruckende Videoprojektionen und ein beeindruckender Sound werden die düstere Atmosphäre von „FAR FROM GOD“ zum Leben erwecken. MOONSPELL feiern sowohl ein neues Kapitel als auch ihr 35-jähriges Jubiläum und bereiten eine Show vor, die diesem Anlass gerecht wird.
04.03. DE-Langen, Neue Stadthalle
05.03. DE-Erfurt, Stadtgarten
06.03. DE-Osnabrück, Hyde Park
07.03. NL-Eindhoven, Effenaar
09.03. GB-London, The Dome
10.03. FR-Rennes, L’Etage
11.03. FR-Toulouse, Le Bascala
12.03. ES-Madrid, Shoko
13.03. ES-Valencia, Sala Repvblicca
14.03. ES-Barcelona, Razzmatazz 2
16.03. FR-Paris , La Machine du Moulin Rouge
17.03. CH-Pratteln, Z7
18.03. DE-Karlsruhe, Substage
19.03. DE-Hannover, Capitol
20.03. DE-Geiselwind, Music Hall
21.03. DE-Berlin, Kesselhaus
23.03. DE-Munich, Backstage Werk
24.03. HR-Zagreb, Boogaloo
25.03. AT-Vienna, Simm City
26.03. RO-Cluj-Napoca, Form Space
27.03. RO-Bucharest, Quantic Club
28.03. BG-Sofia , Joy Station
30.03. GR-Thessaloniki @ Prinicpal Club
31.03. GR-Athens, Gagarin 205
01.04. MK-Skopje, MKC
02.04. RS-Belgrade, Zappa
03.04. HU-Budapest, Barba Negra
04.04. PL-Katowice, P23
06.04. PL-Gdansk, B90
07.04. PL-Warsaw, Progresja
08.04. PL-Wroclaw , Zaklete Rewiry
09.04. CZ-Zlin , Masters of Rock Cafe
10.04. DE-Leipzig , Hellraiser
11.04. DK-Copenhagen, Amager Bio
13.04. SE-Stockholm, Kulturhuset Stadsteatern
14.04. NO-Oslo , Vulkan Arena
15.04. SE-Gothenburg, Filmstudion
16.04. DE-Hamburg , Gruenspan
17.04. DE-Cologne , Carlswerk Victoria
18.04. NL-Haarlem , Patronaat