MONO INC. :: „Symphonic Tour 2027“ angekündigt

Nach zwei restlos ausverkauften Tourneen in den Jahren 2019 und 2024 kehrt das Hamburger Quartett MONO INC. 2027 erneut mit einem orchestralen Ausnahmeprogramm auf die Bühne zurück. Die dritte Symphonic Tour verspricht einmal mehr besondere Konzerterlebnisse. Gemeinsam mit einem Kammer-Orchester entfalten die großen Hymnen der Band eine neue, epische Dimension: kraftvolle Rockmomente treffen auf cineastische Klangwelten, intime Passagen wechseln sich mit monumentalen Höhepunkten ab.
Die Symphonic Tour 2027 führt MONO INC. erneut in ausgewählte, außergewöhnliche Häuser in Deutschland und der Schweiz.
Tickets:
https://www.eventim.de/artist/mono-inc/mono-inc-symphonic-tour-2027-4022896/
MONO INC. Symphonic Tour 2027
Präsentatoren: Rock Antenne, MusiX, Sonic Seducer & NoCut
28.03.2027 Neubrandenburg – Konzertkirche
02.04.2027 Hamburg – Laeiszhalle
03.04.2027 Magdeburg – AMO Kulturhaus
09.04.2027 Hannover – Theater am Aegi
10.04.2027 Berlin – Admiralspalast
16.04.2027 Köln – E-Werk
17.04.2027 Osnabrück – OsnabrückHalle
24.04.2027 Halle – Händelhalle
05.05.2027 CH-Zürich – Volkshaus
06.05.2027 Stuttgart – Theaterhaus
07.05.2027 Frankfurt – Alte Oper
08.05.2027 Gersthofen – Stadthalle
15.05.2027 Wuppertal – Stadthalle
16.05.2027 Dillingen – Lokschuppen
28.05.2027 Nürnberg – Serenadenhof
29.05.2027 Bad Elster – Naturtheater
04.06.2027 Erfurt – Alte Oper
05.06.2027 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein