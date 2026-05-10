MONO INC. :: „Symphonic Tour 2027“ angekündigt

Nach zwei restlos ausverkauften Tourneen in den Jahren 2019 und 2024 kehrt das Hamburger Quartett MONO INC. 2027 erneut mit einem orchestralen Ausnahmeprogramm auf die Bühne zurück. Die dritte Symphonic Tour verspricht einmal mehr besondere Konzerterlebnisse. Gemeinsam mit einem Kammer-Orchester entfalten die großen Hymnen der Band eine neue, epische Dimension: kraftvolle Rockmomente treffen auf cineastische Klangwelten, intime Passagen wechseln sich mit monumentalen Höhepunkten ab.

Die Symphonic Tour 2027 führt MONO INC. erneut in ausgewählte, außergewöhnliche Häuser in Deutschland und der Schweiz.

Tickets:

https://www.eventim.de/artist/mono-inc/mono-inc-symphonic-tour-2027-4022896/

MONO INC. Symphonic Tour 2027

Präsentatoren: Rock Antenne, MusiX, Sonic Seducer & NoCut

28.03.2027 Neubrandenburg – Konzertkirche

02.04.2027 Hamburg – Laeiszhalle

03.04.2027 Magdeburg – AMO Kulturhaus

09.04.2027 Hannover – Theater am Aegi

10.04.2027 Berlin – Admiralspalast

16.04.2027 Köln – E-Werk

17.04.2027 Osnabrück – OsnabrückHalle

24.04.2027 Halle – Händelhalle

05.05.2027 CH-Zürich – Volkshaus

06.05.2027 Stuttgart – Theaterhaus

07.05.2027 Frankfurt – Alte Oper

08.05.2027 Gersthofen – Stadthalle

15.05.2027 Wuppertal – Stadthalle

16.05.2027 Dillingen – Lokschuppen

28.05.2027 Nürnberg – Serenadenhof

29.05.2027 Bad Elster – Naturtheater

04.06.2027 Erfurt – Alte Oper

05.06.2027 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein