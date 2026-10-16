MONO INC. :: Single und Lyric Video zu „Shelter“

MONO INC. veröffentlichen „Shelter“ als weitere Single aus dem anstehenden Album 20 „Years Of Darkness“. Das Album erscheint am 04. Dezember 2026 über NoCut. „20 Years of Darkness“ kann ab sofort als limitierte Fan-Box, Silver Marbled 3-LP Vinyl, Black 3-LP Vinyl und 2-CD Digipak vorbestellt werden.

Listen: https://monoinc.lnk.to/Shelter

Album-Preorder: https://monoinc.lnk.to/20_years_of_Darkness

Info: Die 32 Tracks auf „20 Years of Darkness“ erzählen die Geschichte einer Band, die sich nie verbiegen ließ und die ihre Botschaft – ob nun auf Englisch oder in unmittelbar-tiefgründigen deutschen Texten – immer mit absoluter Hingabe lebt. Dieses Doppelalbum schließt den Kreis von den rauen Anfängen bis zur Virtuosität der Gegenwart. MONO INC. feiern die beispiellose Verbundenheit einer verschworenen Gemeinschaft, zelebrieren die gesamte Bandbreite ihres Schaffens und beweisen, dass die Dunkelheit manchmal der schönste Ort für zeitlose Musikperlen ist.