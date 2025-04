MICHELLE DARKNESS VS. BLUTGOTT :: Gemeinsame Single und Video „Nightking“

Der Dunkelrocker MICHELLE DARKNESS von END OF GREEN und THOMAS GURRATH, der Mastermind von BLUTGOTT und DEBAUCHERY, haben sich zusammengetan. Was verbindet die beiden außer ihre Freundschaft und der gemeinsame Wohnort Heiningen? Metal und Rock Musik, der Anti-Held John Wick, und die Game of Thrones Saga.

Der gemeinsame Song „Nightking“ wird auf dem kommenden 3CD Blutgott Album „Legions of Metal“ seinen Platz finden, welches am 10.10.2025 veröffentlicht wird.

https://www.bloodstore.de/

https://www.blutgott.com/