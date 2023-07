MEGAHERZ :: 2. neue Single knüpft an „Miststück“ an

Die NDH Pioniere MEGAHERZ haben ihre zweite neue Single „Engelsgesicht“ veröffentlicht und sie ist ein Vorgeschmack auf das neue Album „In Teufels Namen“, das am 11. August 2023 über Napalm Records erscheint. Mit der Single wurde zudem ein offizielles Musikvideo veröffentlicht. https://napalmrecords.com/megaherz

Info:

Mit „Engelsgesicht“ knüpfen MEGAHERZ an einen ihrer größten Hits 2Miststück“ an, der über 2,5 Millionen Mal auf Spotify gestreamt wurde.

MEGAHERZ über „Engelsgesicht”:

„Das Weib, das ewig lockt und ruft und uns immer wieder auf die Palme bringt. Selbst 2023 fallen wir noch liebend gern auf dein hübsches Gesicht rein, du Teufel in Engelsgewand.“

MEGAHERZ über ihr neues Album:

„Wir freuen uns endlich unser neuestes Werk In Teufels Namen zu veröffentlichen und es wird euch mit voller Wucht treffen! In Teufels Namen ist ein Album, das von dunklen Themen und starken Emotionen durchdrungen ist. Wir haben uns tief in die Abgründe der menschlichen Natur begeben und das Ergebnis sind Songs, die kraftvoll und kompromisslos eine Energie entfesseln, die euch mitreißen wird.“