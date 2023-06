MASS HYSTERIA :: Neues Video mit AI-Unterstützung

Die französischen Metaller MASS HYSTERIA droppen ein neues Musikvideo zu „Le Grand Réveil feat. Fréhel“ aus ihrem neuen Album „Tenace – Part 1“, das über Out Of Line Music/Verycords weltweit erschienen ist. MASS HYSTERIA haben sich mit dieser Veröffentlichung auf Platz 1 der offiziellen Charts in Frankreich platziert. Das Album „Tenace – Part 2“ kommt am 27. Oktober. https://MassHysteria.lnk.to/TenacePt1

Ein surrealistisches und expressionistisches Pariser Universum trifft hier auf das der Metal Band MASS HYSTERIA, für deren Song „Le Grand Réveil“ (Das große Erwachen). Fréhels Stimme wird in Form von Sinnbildern der gefesselten Freiheit dargestellt. Der Clip erschafft eine visuelle Welt, die sich auf den Geist von „Tenace“ bezieht, aber auch das alte Paris und die Anfänge des Kinos widerspiegelt.

Fréhel, eine Sängerin aus den 30er Jahren, wurde von der Band durch den Metal wiederbelebt und durch die künstliche Intelligenz zum Leben erweckt. Der Videoclip wurde mithilfe von AI und den neuesten audiovisuellen Technologien erstellt und von David Raichman aka Davethepreacher konzipiert und umgesetzt. Hier streamen