MARIANAS REST :: Video zur 2. Single „Diamonds in the Rough“

Die finnischen Melancholic Doom/Death Metaller MARIANAS REST marschieren weiter Richtung Release ihres fünften Studioalbums „The Bereaved“, das am 16. Januar 2026 über Noble Demon erscheint. Nach der ersten Single „The Colour of You“ legt die Band jetzt mit ihrem zweiten Track „Diamonds in the Rough“ nach – ein packendes, dynamisches Stück, begleitet von einem brandneuen Musikvideo unter der Regie von Johannes Mäkinen / Downtime Visual Arts. Mit am Start ist außerdem Okko Solanterä (Horizon Ignited, Slaughterror).

Album-Preorder: https://music.nobledemon.com/bereaved