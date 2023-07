„Et In Peccatum“, die neue Single von MANNTRA erscheint am 14. Juli und entführt Dich in eine Ehrfurcht einflößende Kathedrale. Das kommende MANNTRA-Albums „War of the Heathens“ erscheint am 22. September.

Das brandneue MANNTRA-Album „War Of The Heathens” kann ab sofort hier vorbestellt werden:

https://nocut.shop/de-War-of-the-Heathens