MÅNEGARM :: Neues Album und Sinhle zum 30-jährigen Jubiläum

Die schwedischen Metal Wikinger MÅNEGARM haben ihr neues Studioalbum mit dem Titel „Edsvuren“ angekündigt, das am 29. August 2025 über Napalm Records erscheinen wird. Ein Musikvideo zur ersten Single „Hör mitt kall“ ist nun bei YouTube anzusehen.

Album-Preorder: https://napalmrecords.com/manegarm

„2025 markiert das 30-jährige Bandjubiläum von Månegarm, und was gibt es Besseres zu feiern, als ein brandneues Album zu veröffentlichen!“ Das Trio erklärt. „Edsvuren“ (Sworn) ist unser 12. Studioalbum und es zeigt jede Ecke des Månegarm-Musikspektrums. Nach Monaten harter Arbeit sind wir so bereit, diese Schönheit zu veröffentlichen!“

MÅNEGARM comment: „“Hör mitt kall“ is our first single from the new album. It’s heavy, it’s raw and it’s inspired by all the great heavy metal bands that made us fall in love with this kind of music! So get on board or move out of the way, this train won’t stop!“