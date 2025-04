Von ihrem 4. Album „Extinct“ haben die Schweizer Black Metaller MALPHAS ihren neuen Song „Majestic Moon“ veröffentlicht. Das Album erscheint am 11. April via Soulseller Records. „Extinct“ wurde in den Chäuer Studios Bärn aufgenommen und von Markus Stock in der Klangschmiede Studio E gemischt und gemastert. Das Artwork wurde von Misanthropic Arts erstellt.

Preorder: https://soulsellerrecords.bandcamp.com