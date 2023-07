LORD OF THE LOST :: Neues Musikvideo „Reset The Preset“

LORD OF THE LOST veröffentlichen ein weiteres offizielles Musikvideo zum Song „Reset The Preset“ aus ihrem aktuellen #1-Chartplatz-Album „Blood & Glitter“. Nachdem sie Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest vertreten haben, ist die Band erfolgreicher denn je: Die letzten Shows ihrer zweiten Support-Tour für Iron Maiden stehen kurz bevor. Der vollgepackte Konzertkalender der Band umfasst Premium Slots bei den wichtigsten europäischen Sommerfestivals, darunter Wacken im August und die Co-Headline Show morgen am Rockharz Festival, während sich die eigene Headline Tour, sowie ihr eigenes LORDFEST-Festival schnell ausverkaufen.

Chris Harms kommentiert:

„Für das Video zu ‚Reset The Preset‘ haben wir passend zum Songtitel, einmal alles so gemacht, wie wir es sonst NIE machen. Wir haben jegliche kreative Entscheidung des Musikvideos – egal ob Kleidung, Licht, Farben, Inhalt, was auch immer… – in andere Hände gegeben. Und zwar in die Hände unseres Tourfotografen und -kameramannes Lennard Schmitt, der ein unglaublich gutes Händchen für visuell absurde Kunst hat. Also haben wir mit Lennard als Regisseur jegliches LOTL-Preset auf „Reset“ gesetzt und uns mit diesem Video vom Start bis zum Endresultat überraschen lassen. Herausgekommen ist definitiv das schrillste und schrägste Stück Bildkunst, dass wir je veröffentlicht haben.“