LÖMSK :: Schwedische Black Metaller mit neuem Video

Die schwedische Black Metal-Band LÖMSK hat ein neues Musikvideo zum Song „Of Iron and Blood“ veröffentlicht, der aus ihrem kommenden Album „Act II – Of Iron and Blood“ stammt, das am 6. März über Vendetta Records erscheinen wird.

https://www.lomsk.se

Info:

Nach dem zuvor veröffentlichten Eröffnungstrack „Fields of Elysium“ präsentiert die Band nun den Titeltrack als kraftvolles audiovisuelles Statement. „Of Iron and Blood“ fängt die düstere Atmosphäre und kompromisslose Intensität des Albums ein und verbindet unerbittliche Aggression mit eindringlichen melodischen Untertönen.