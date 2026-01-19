LÖMSK :: Lyric Video vom kommenden neuen Album

Die schwedische Black Metal Band LÖMSK hat ihr neues Album „Act II – Of Iron and Blood“ angekündigt, das am 6. März über Vendetta Records erscheinen soll. Zur Unterstützung des Albums hat die Band die erste Single und den Eröffnungstrack „Fields of Elysium“ veröffentlicht, begleitet von einem Lyric-Video.

Info:

Durch die Linse des Nihilismus und stoischer Trotzigkeit zeichnet „Act II – Of Iron and Blood“ den Abstieg in eine Welt, die von Asche und Rauch erstickt wird. Während Türme fallen und der Himmel sich spaltet, geht der Marsch weiter durch Täler der Trauer hin zu der unvermeidlichen Entropie, die alle Dinge erwartet. Dies ist der Klang des brennenden Roms – ein Gebet der Gewalt, ein Flüstern unter einem Himmel aus Eisen und Blut. Macht euch bereit für den bevorstehenden Umbruch.