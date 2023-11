LIV KRISTINE :: Re-Release von „Deus ex Machina“ geplant

„Deus ex Machina“, das Solodebut von LIV KRISTINE aus dem Jahr 1998, erscheint am 01.03.2024 erstmalig als Vinylversion und als Doppel-CD mit unveröffentlichten Bonus-Tracks bei Allegro Talent Music (ZYX). www.livkristine.net

Nach weltweit gefeierten Alben und ausverkauften Tourneen mit „Theatre Of Tragedy“ unterschrieb LIV 1997 einen Vertrag mit Massacre Records um ihr erstes Soloalbum „Deus ex Machina“ verwirklichen zu können. Zu dieser Zeit absolvierte sie ein Masterstudium der Anglistik und Germanistik und pendelte zwischen der Universität Stuttgart und den Aufnahmen im Illinois Studio. Nebenbei tourte sieweiterhin sehr erfolgreich mit „Theatre Of Tragedy“.

Der 27. Oktober 1997 sollte schließlich ein ganz besonderes Datum in der Karriere von LIV KRISTINE werden. An diesem Tag lernte sie Nick Holmes (Host, Paradise Lost) kennen. Die Chemie zwischen den beiden Ausnahmekünstlern stimmte auf Anhieb, und so entstand mit der gemeinsam komponierten, wunderschönen Gothic-Ballade „3 a. m.“ der erste Song für das 1998 veröffentlichte Soloalbum „Deus ex Machina“.Obwohl sowohl Nick als auch LIV über einen Metal-Hintergrund verfügen, entstand durch die Verschmelzung ihrer beider Stimmen etwas ganz Besonderes.

Aber auch die anderen Songs auf „Deus ex Machina“ entfalten viel Subtilität, Magie und die Kraft der persönlichen Ausstrahlung von LIV KRISTINE. Mit „Portrait: Ei tulle med øyne blå“, basierend auf einem Kinderlied aus dem Jahr 1905, befindet sich sogar ein Song in LIVs Muttersprache Norwegisch auf dem Album. Im Juni 2023 entstand gemeinsam mit Geir „Gerlioz“ Bratland (Dimmu Borgir, God Seed, The Kovenant, Satyricon) eine Neuinterpretation des Songs, welche nun auf der vorliegenden Neuveröffentlichung von „Deus ex Machina“ als LP Bonus-Track zu finden ist.