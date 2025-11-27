LIV KRISTINE :: Neue Single und Video „Lotus (Acoustic Version)“

LIV KRISTINE veröffentlicht ihre neue Single „Lotus (Acoustic Version)“ zusammen mit einem Musikvideo. https://www.livkristine.net

Der Song stammt im Original vom 2014er Album „Vervain“ und zeigt LIV KRISTINE von ihrer intimsten Seite – ganz reduziert und zugleich eindringlich. In dieser neuen Akustikaufnahme, entstanden während der Sessions zum aktuellen Album „Amor Vincit Omnia“, entfaltet sich der Song in sanften Gitarrenklängen, zartem Piano und Livs charakteristischer, engelsgleicher Stimme. Die Stimme schwebt über dem Arrangement, ganz ohne bombastisches Metal-Gewand, und legt den reinen Kern von „Lotus“ frei: eine musikalische Meditation über Zerbrechlichkeit, Hoffnung und innere Stärke.